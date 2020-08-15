Erdoğan-Merkel görüşmesinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in "Oruç Reis'in faaliyetlerine ara verin" sözlerine karşılık "Görevine devam edecek, biz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Avrupa'nın son günlerdeki başlıca gündemi Oruç Reis'in faaliyetleri...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmede ele aldığı konuların detayları da netleşti.

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ele alındığı görüşmede Merkel, Erdoğan'dan Oruç Reis'in faaliyetlerine ara vermesi yönünde bir ricada bulundu.

"HERKES ZARARLI ÇIKAR"

Almanya'nın aracılığı ile Türkiye ve Yunanistan'ın masaya oturmasından sonra tam uzlaşmaya varmak üzereyken Mısır ile yapılan anlaşma nedeniyle masanın dağılmasının kendilerinde de hayal kırıklığı yarattığını aktaran Merkel, Doğu Akdeniz'de yeni gerginliklerin çıkmasının herkesin zararına olacağını söyledi.

"ORUÇ REİS GÖREVİNE DEVAM EDECEK"

Merkel ile görüşmede Erdoğan'ın, Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmaya ilişkin, "Mısır ile yapılan anlaşma uluslararası hukuka uygun değil, bizim nezdimizde de zaten yok hükmünde. Meis Adası'nı ana kara olarak değerlendirmelerinin bir anlamı yok" dediği belirtildi.

Merkel'in, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına atıf yaparak Oruç Reis'in faaliyetlerine "kısa süreliğine" ara verilmesi iması üzerine ise Erdoğan'dan net bir tavır geldi.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre Erdoğan, bu imaya, "Görevine devam edecek. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bazı provokasyon haberlerini de alıyoruz. Yunanistan'ın provokasyonları durdurulmalı" karşılığı verdiği kaydedildi.

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