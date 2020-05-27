Erdoğan ve Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda

Erdoğan ve Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi.

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Adnan Menderes Kongre Merkezi, 27 Mayıs Müzesi ve diğer donatılarıyla faaliyete geçecek olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapacak.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BERABER GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törenle halka açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, özel bir tekneyle saat 15.15'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

Erdoğan ve Bahçeli'ye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

MENDERES'İN YARGILANDIĞI SALONDA BELGESEL İZLEDİLER

Erdoğan ve Bahçeli ile beraberindekiler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ilk olarak 27 Mayıs Müzesi'ni gezdi.

Yargılamaların yapıldığı müzede incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, dev ekrana yansıtılan Dünden Bugüne Yassıada Belgeseli'ni de izledi.

'Dünden Bugüne Yassıada' belgeseli İZLE

AYDIN EVİ'NE ZİYARET

Daha sonra Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne geçen Erdoğan ve Bahçeli, burada Adnan Menderes'in doğduğu evin benzerinin yer aldığı "Aydın Evi"ni de ziyaret ederek, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Bahçeli ve beraberindeki heyet, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın diğer bölüm ve alanlarını da gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra iki lider, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na yapılan camiyi ziyaret etti.











