Erdoğan'dan asker uğurlama törenleri için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valiliği'ne asker uğurlama törenleri için talimat verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DR. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi açılışında gerçekleştirdiği konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını öncesi ve sonrasında sağlık sektörüne yapılan yatırımları değerlendiren erdoğan, normalleşme sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyulmayan örneklere de değindi.

Hayatı kontrollü bir şekilde normalleştirmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, kamuoyunda sıkça gündeme gelen asker uğurlama törenlerini hatırlatarak, istenmeyen görüntüler olduğunu söyledi.

" VALİME SÖYLEDİM: TOPARLAYIN GÖTÜRÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asker uğurlama törenleri. Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz." ifadelerini kullandı.