Valilik duyurdu: Bayrama özel 10 bin lira burs verilecek

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Çocukları’ iftar programı, Şişli’deki Taşyapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi.

Programa Davut Gül ve eşi Gülden Gül’ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentur, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ile LGS’de 500 tam puan alan öğrenciler, deprem bölgesindeki illerden İstanbul’u tercih eden öğrenciler ve YKS’de ilk bine giren öğrenciler katıldı.

DHA’da yer alan habere göre, programda konuşan Vali Gül, Cumhurbaşkanı’nın öğrencilere selamlarını ilettiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi’ni anlattı:

“Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi’ni özetleyeyim. 500 tam puan almış, İstanbul’daki liselerde okuyan öğrencilerimizin tamamına burs veriyoruz. Sizlerle inşallah eğitim hayatınız boyunca yol yürüyeceğiz. Tek bir amacımız var; sizlerin bu topraklara ait olduğunuzu unutmamanız. Allah nasip edecek, çok güzel okullarda okuyacaksınız, dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz. Orada bir düzen kurabilirsiniz, ne yaparsanız yapın buraya ait olduğunuzu unutmayın.”

“BURS MİKTARINI 10 BİN TL’YE ÇIKARDIK”

Ramazan ayının ortasına gelindiğini ve bayramın yaklaştığını hatırlatan Gül, burs desteği hakkında şunları söyledi:

“Her ay sizlere 6 bin lira burs veriyoruz. Bu ay bayram dolayısıyla burs miktarını 10 bin liraya çıkardık. Cuma günü hesaplarınıza yatıracağız.”

Program, öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.