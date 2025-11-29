Erzincan’da etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan'da soğuk hava sisi de beraberinde getirdi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Yer yer yoğunluğu artan sis ve pus nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

Mesailerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, trafikte olabildiğince dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Kent genelini kaplayan sis uzun süre etkisini sürdürdü.

Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da yol kenarındaki ağaçların dallarında kırağı oluştu.

ARAÇ CAMLARINI BUZ TUTTU

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının buz tutan camlarını temizlemek için uğraştı.

Bazı sürücüler araçlarının ısınması ve camlardaki buzun çözülmesi için yaklaşık 15 dakika beklemek zorunda kaldı.