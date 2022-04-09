Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
633.907
-1.97%
BTXN Coin
32.94
-3.20%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C
    • Erzincan'da polis ekiplerine ‘Bıçaklı kavga var’ deyip pastalı sürpriz yaptılar

    Erzincan'da polis ekiplerine ‘Bıçaklı kavga var’ deyip pastalı sürpriz yaptılar

    Erzincan’da bir kafe işletmecisi sahte kavga ihbarında bulunarak Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine pasta sürprizi yaptı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 00:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'da polis ekiplerine ‘Bıçaklı kavga var’ deyip pastalı sürpriz yaptılar

    Erzincan merkez Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin işletmecisi Ayhan Kurt, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kalabalık bir grubun bıçaklarla kavga ettiğini ihbar etti.

    Pasta sürpriziyle karşılaştılar

    İhbar üzerine kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polis ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin gelmesiyle birlikte kafe çalışanları ve vatandaşlar alkışlarla pastayı yakarak polislerin haftasını kutladı.

    Erzincan'da polis ekiplerine ‘Bıçaklı kavga var’ deyip pastalı sürpriz yaptılar - Video

    "Sürprizi görünce çok şaşırdım"

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde Ekipler Grup Amiri Komiser Cem Dölek, “Yapılan bu nazik sürprizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada da çalışmaya devam ediyoruz. Aslında hiç gerek yoktu bunlara. Sadece günümüzü de kutlasanız yeterdi bizlere. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Arkadaşlarımızla birlikte insanların rahatlığı, sağlığı, huzuru için her zaman özverili çalışmaya devam edeceğiz. Erzincan’da bu tür olaylar pek fazla olmuyor. Olduğu zaman da ehemmiyetle olaylara intikal ediyoruz. Zaten 2-3 ekibimiz ile birlikte intikal ettik. Bıçaklı kavga diye ihbar geldi. Merdivenleri de çok hızlı çıktık. Yani bir anda sürprizi de karşımız da görünce hem nefes nefese kaldık, hem de çok şaşırdım. Tabii bir yandan da biz talimat alıyoruz, üstlerimize bilgi veriyoruz. Telsiz anonslarına bile bakamadım heyecandan. Tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

    Erzincan da polis ekiplerine ‘Bıçaklı kavga var’ deyip pastalı sürpriz yaptılar #1

    "Onlar bizim başımızın tacı"

    İşletme sahibi Ayhan Kurt ise, “Polis Haftası olduğundan dolayı böyle bir etkinlik yapalım dedik. Tabii bu arada polis arkadaşları biraz üzdük. Haklarını helal etsinler. Onlar bizim başımızın tacı. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

    Kafede oturan gençlere de teşekkür eden polisler, gençlerin güzel yetişmesi için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

    Vatandaşlar ise polislerin kendilerinin gururu olduğunu belirterek haftalarını kutladı.

    Erzincan da polis ekiplerine ‘Bıçaklı kavga var’ deyip pastalı sürpriz yaptılar #2

    Erzincan da polis ekiplerine ‘Bıçaklı kavga var’ deyip pastalı sürpriz yaptılar #3

    Erzincan da polis ekiplerine ‘Bıçaklı kavga var’ deyip pastalı sürpriz yaptılar #4


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Ece Erken, çılgına döndü
    Magazin

    Ece Erken, çılgına döndü

    Volkswagen Passat Nisan 2022 güncel fiyat listesi
    Otomobil

    Volkswagen Passat Nisan 2022 güncel fiyat listesi

    Görüş Bildir