Erzincan'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 50 litre yakalandı

İHA
Yılbaşı yaklaştıkça ekiplerin sahte içki denetimleri sıklaştı..
Denetimlerin yapıldığı son adres de Erzincan oldu.
İl Jandarma Komutanlığınca, Alkollü İçki Kaçakçılığı / Sahteciliği suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçe ve köylerinde ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
50 litre kaçak içki yakalandı
4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 50 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
4 şüpheli hakkında adli işlem
Şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme ve TCK 186. madde kapsamında adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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