Erzincan'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 50 litre yakalandı
İHA

Yılbaşı yaklaştıkça ekiplerin sahte içki denetimleri sıklaştı..

Denetimlerin yapıldığı son adres de Erzincan oldu.

İl Jandarma Komutanlığınca, Alkollü İçki Kaçakçılığı / Sahteciliği suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçe ve köylerinde ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

50 litre kaçak içki yakalandı

4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 50 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

4 şüpheli hakkında adli işlem

Şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme ve TCK 186. madde kapsamında adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)