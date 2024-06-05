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Erzurum'da bir kadın çaşır otu toplamak için çıktığı kayalıklardan düştü

Erzurum'da bir kadın çaşır otu toplamak için çıktığı kayalıklardan düştü Şenkaya ilçesinde çaşır otu toplamak için gittiği arazide kayalıklardan düşen 58 yaşındaki Songül Eser, yaralandı.