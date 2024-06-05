Erzurum'da bir kadın çaşır otu toplamak için çıktığı kayalıklardan düştü

Erzurum'da korku dolu anlar..
Oltu ilçesine bağlı kırsal Turnalı Mahallesi’nde yaşayan Songül Eser, Şankaya ilçesinin Zümrüt Mahallesi yakınlarına çaşır otu toplamaya gitti.
Kayalıklardan düştü
Burada dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Eser, başını taşa çarparak yaralandı. Eser’in düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği Songül Eser için Erzurum'dan ambulans helikopter gönderildi. Jandarma ekipleri, Zümrüt ve Yukarı Çamlı mahalleleri arasında bulunan kayalık bölgedeki Eser’e ulaşarak ambulans helikopterin inebileceği bir alana taşıdı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Songül Eser, ambulans helikopterle Erzurum'a kaldırıldı.
Eser, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı..Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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