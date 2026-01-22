Erzurum’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu

- Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrasında kırsal kesimlerde ulaşım aksadı.
- Yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle yol açma çalışmaları zorlukla sürdürülüyor.
- Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için aralıksız çalışarak vatandaşların mağduriyetini önlemeye çalışıyor.
Yoğun kar yağışının ardından Erzurum’un birçok kırsal mahallesinde ulaşım aksadı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının metrelerce artması, yol açma çalışmalarını güçleştirdi. İl genelinde ekipler, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için aralıksız mesai yapıyor.
TEKMAN'DA 8 SAATLİK MÜCADELE
Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi’nde kapanan yol, karla mücadele ekiplerinin zorlu koşullarda yürüttüğü yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Bölgedeki sert hava koşulları ve yoğun kar örtüsü, çalışmaları zaman zaman durma noktasına getirdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Bazı noktalarda kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu kırsal alanlarda iş makineleri güçlükle ilerlerken, ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.