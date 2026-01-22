Erzurum’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı kentte, kapalı köy yollarını açabilmek için süren zorlu bir çalışma yürütülüyor.