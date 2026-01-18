Erzurum'da karla mücadele: Karayolları ekipleri seferber oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum'da yoğun kar yağışıyla birlikte Aşkale 121. Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Akşam saatlerinde başlayan çalışmalar devam ediyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreye yakın kar yağdığı öğrenildi.

YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Özellikle Tepebaşı, Kopdağı ve İspir ayrımı - Rize kent arası gibi önemli geçit ve güzergâhlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ekiplerinin, yolların açık tutulması için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.