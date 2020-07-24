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    Erzurum'da motosiklet ile 2 bin 300 rakımda zipline yaptı

    2 bin 300 rakımlık Palandöken Dağı'nda bir maceraperest, motosikleti ile zipline deneyimledi.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 08:45
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    Erzurum'da motosiklet ile 2 bin 300 rakımda zipline yaptı

    Erzurum’da Palandöken Dağı'nda ikinci kez motosiklet ile bir macera gerçekleşti.

    Ahmet Keleşoğlu isimli motosiklet sürücüsü, profesyonel ekiplerin aldığı önlemler ile 2 bin 300 rakımlık bölgede motosikleti ile zipline yaptı.

    İKİ DAĞ ARASINDA MOTOSİKLETLİ YOLCULUK

    Kendini zipline hattına bağlayan Keleşoğlu, korkusuzca Palandöken Dağı'nda ki bir tepeden diğerine ilerledi.

    1 SSAT SÜRDÜ

    Görenlerin şaşkınlıkla izlediği bu anlar, yaklaşık 1 saat sürdü. Özel kıyafetlerle zipline hattına çıkan Keleşoğlu’nun korkusuzca yaptığı hareketler, yürekleri ağızlara getirdi. Keleşoğlu’nun 1 kilometrelik zipline hattını başarıyla tamamlamasının ardından, izleyen herkes rahat bir nefes aldı.

    ERZURUM'UN 2'İNCİ DENEYİMİ

    Öte yandan, Türkiye'de motosiklet ile zipline aktivitesinin 2'incisi de Erzurum'da yapılmış oldu. Daha önce ilk motosikletli zipline, Erzurum'un Kapıkaya Mahallesi'nde yine bir macerasever tarafından yapılmıştı.

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