Çat-Bingöl kara yoluna çığ düştü. Sabah saatlerinde düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.

Sabah saat 05.00 sıralarında Erzurum’un Çat-Bingöl kara yoluna, dağ yamacından kar kütlesi düştü.

Erzurum’da yaşanan üçüncü çığ felaketinde, 10 araç ve çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Çat Belediye yetkilerinden yardım isteyen vatandaşlar, çığ felaketinin yaşandığı yerde kurtarılmayı bekliyor.

“ÇAT BELEDİYESİ NEREDESİN?”

Çığın düşmesiyle ana yolun ulaşıma kapandığını belirten vatandaşlar, “5 saattir burada kurtarılmayı bekliyoruz. Araçlarımızda hastalarımız var. Bazıları hayvan taşıyor, soğuktan hayvanlar telef olacak. Çat Belediyesi'ni aradığımızda kepçelerin gönderildiğini söylediler ama 5 saattir gelen yok. Çok sayıda araç mahsur kaldı burada. Yetkililerden yardım istiyoruz.” dediler.

Erzurum’da üçüncü çığ felaketi VİDEO