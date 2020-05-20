Dolar
6.792
0.3027%
Euro
7.4632
0.805%
Altın
1745.22
0.0292%
Borsa
102463.86
0.4715%
G. Altın
381.694
0.4661%
Bitcoin
66371.3
0.4053%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Erzurum’da yaşlı adam 33 kişiye virüs bulaştırdı

    Oltu ilçesindeki mahallesine dönen yaşlı adamda koronavirüs tespit edilmesinin ardından temaslı olduğu 33 kişi daha pozitif çıkınca, mahalle karantinaya alındı.
    • DHA
    • 20.05.2020 - 17:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Erzurum’da yaşlı adam 33 kişiye virüs bulaştırdı

    Erzurum'da yaşayan bir kişi, Oltu ilçesindeki İğdeli Mahallesi'ne gitti.

    Hastalanan yaşlı adama, götürüldüğü hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından mahalleliye de test yapıldı.

    33 KİŞİYE BULAŞTIRDI

    Yapılan testlerde, yaşlı adama teması olan 33 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Bunun üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

    14 GÜNLÜK KARANTİNA

    Oltu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda İğdeli Mahallesi’nde 20 Mayıs'ta başlamak üzere 14 günlük karantina uygulanacağı aktarılırken, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı.

    TEMAS EDENLERE UYARI

    Son günlerde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri konusunda uyarıldı.

    Görüş Bildir