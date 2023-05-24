İHA
İstanbul'da bir tamirhanede yaşanılan patlama korku dolu anlar yaşattı..
Saat 16.00 sıralarında Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen olayda, LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
5 kişi yaralandı
Olayda ilk belirlemelere göre A.S.T. (71), M.M.T. (31), M.B. (31), Ş.D. (47) ile Y.D. isimli toplam 5 kişi yaralanırken iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Patlama anı kamerada
Öte yandan meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle iş yerinin içinden bazı malzemelerin dışarı doğru fırladığı görülüyor.