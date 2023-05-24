Esenler'de LPG tankı takılan araçta patlama: 5 yaralı İstanbul Esenler'de bulunan bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinin patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'da bir tamirhanede yaşanılan patlama korku dolu anlar yaşattı..

Saat 16.00 sıralarında Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen olayda, LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

5 kişi yaralandı

Olayda ilk belirlemelere göre A.S.T. (71), M.M.T. (31), M.B. (31), Ş.D. (47) ile Y.D. isimli toplam 5 kişi yaralanırken iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Patlama anı kamerada

Öte yandan meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle iş yerinin içinden bazı malzemelerin dışarı doğru fırladığı görülüyor.