Esenyurt'ta bir sitede 5. katın camından sarkan yabancı uyruklu 2 yaşındaki Mazin E., düşerek yaşamını yitirdi.

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi’nde bulunan bir sitede, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Mazin E. isimli 2 yaşındaki çocuk, site bloğunun 5’inci katından beton zemine düştü.

5. kattan düştü, hayatını kaybetti

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Mazin E.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta 2 yaşındaki çocuk 5.kattan düşerek öldü - Video



Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İHA'nın haberine göre Esenyurt’ta 2 yaşındaki çocuğun bir sitedeki binanın 5’inci katından düştükten sonraki anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton zemine düşen ve yerde hareketsiz yatan çocuğun etrafındaki kişilerin ağladıkları görülüyor.











