Denetlenen bir minibüste 22 fazla yolcu çıkması polisleri bile şaşırtırken, şoför ise "İndiriyorsun, biniyorlar" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, koronavirüs denetim tedbirlerinin sıklaştırılacağı açıklamasının ardından genelge ile İstanbul’da da uygulamalara ağırlık verildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, caddelerde fazla yolcu alarak pandemi tedbirlerini hiçe sayan toplu taşıma araçlarını durdurdu.

"KAPTAN BU NE"

Ayakta 22 yolcu fazla çıkan bir minibüs, polisi de şaşırttı. Kapının açılmasıyla iç içe yolcu taşındığını gören polis, “Kaptan bu ne?” diyerek tepkisini gösterdi.

Esenyurt'ta 34 yolcu çıkan minibüs şoförüne ceza ViDEO

"İNDİRİYORSUN, BİNİYORLAR"

12 olması gereken yolcu sayısının 34 olması nedeniyle minibüs şoförüne ceza kesildi. Şoför ise "Yolcuyu indiriyorsun, biniyorlar. Ben yolcu almadım." diyerek kendini savundu.