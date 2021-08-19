Esenyurt'ta bir kişi annesini rehin alıp eşyaları aşağıya attı

İstanbul Esenyurt'ta annesini evin içerisinde rehin alarak eşyalarını camdan aşağıya atan şahıs, ikna etmeye çalışan polislerle sıcak su dökerek karşılık verdi. Özel harekatın operasyonuyla yakalandı.

Saat 18.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1997. Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, O.Y. isimli şahıs, annesi G.Y.’yi henüz bilinmeyen bir sebeple darp ederek rehin aldı.

KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Evden bağrışmaların gelmesi üzerine komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem alarak genci annesini bırakması yönünde ikna etmek için çalışmalara başladı. Binaya gelen polis ekipleri müzakereci polisle birlikte daire önünde şüpheli O.Y. ile iletişim kurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ANNESİNİ DARP EDİP, EŞYALARI CAMDAN ATTI

Polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girmek istediği sırada şahıs annesine darp girişiminde bulunarak eşyaları camdan atmaya başladı.

EVE GİREN POLİS EKİPLERİNE SICAK SU DÖKTÜ

O.Y. eve giren polis ekiplerine sıcak su dökerek zarar vermeye çalıştı.

ÖZEL HAREKATIN OPERASYONUYLA YAKALANDI

Annesini rehin alarak darp eden O.Y.’nin ikna olmaması üzerine olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. İkamete gelen ekiplerin uyarılarının ardından yaptığı operasyonla şahıs gözaltına alındı.

ANNENİN DURUMU İYİ

Anne G.Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.