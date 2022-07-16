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    Esenyurt'ta bir kişi araçtan düşen Türk bayrağı için canını hiçe saydı

    İstanbul Esenyurt'ta bir vatandaş D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan düşen Türk bayrağını canını tehlikeye atarak yerden alıp öptü.
    • 16.07.2022 - 22:25
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    Esenyurt'ta bir kişi araçtan düşen Türk bayrağı için canını hiçe saydı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi D-100 karayolunda seyir halindeki bir araçtan Türk bayrağı düştü.

    Canını hiçe sayıp yola atladı

    O sırada yoldan geçen Deniz Yumitkan isimli vatandaş, canını tehlikeye atarak araçların arasından karşı şeride geçip yerdeki bayrağa doğru koştu.

    Yerden aldığı bayrağı öptü

    İHA'da yer alan habere göre, bayrağı yerden aldıktan soran öpen Yumitkan’ın tekrar koşarak araçların arasından uzaklaştığı görüldü.

    O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Esenyurt’ta D-100 karayolundaki Türk bayrağını hayatını riske atarak yerden kaldırdı VİDEO

    Esenyurt ta bir kişi araçtan düşen Türk bayrağı için canını hiçe saydı #1

    Esenyurt ta bir kişi araçtan düşen Türk bayrağı için canını hiçe saydı #2

    Esenyurt ta bir kişi araçtan düşen Türk bayrağı için canını hiçe saydı #3


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