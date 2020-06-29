Aracında 14 yerine 37 yolcu bulunan minibüs şoförü, polislere "Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçe genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı.

Sürücülerin, birbirleri ile haberleşerek denetim noktasını arkadaşlarına bildirmelerinin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimler sırasında koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı görüldü.

37 YOLCU ÇIKTI

Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan iki minibüs ve iki midibüsten fazla yolcu çıktı.

Durdurulan bir minibüste 14 yerine 37 yolcu olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta denetime takılan minibüsten 37 yolcu çıktı ViDEO

"SİZ SAYMAYI BİLMİYORSUNUZ"

Polis memurunun, "Bu kadar kişiyi almaman gerekir." hatırlatması üzerine minibüs sürücüsü E.Ö., "Fazla yolcu almadım, zorla bindiler. Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz. Araçta 37 değil 24 kişi var." iddiasında bulundu.

İETT'ye bağlı Halk Otobüsü olarak hizmet veren 2 midibüste ise 22 yerine 43 ve 46 kişi çıktı. Sürücüler, yolda başka bir midibüsün arıza yaptığını, yolcuların mağdur kalmaması için araçlarına aldıklarını savundu.

Cezai işlemlerin ardından araçlar, normal sayıda yolcu ile devam etti.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN CEZA YEDİM"

Minibüs yolcuları ise sürücülerin kendilerine paralarını iade etmemesine tepki gösterdi. Sürücüler, kendilerinden parasını iade etmesini isteyen yolculara, "Sizin yüzünüzden 3 bin TL ceza verdim size para mı vereceğim." diye çıkıştı.

Bir yolcu da kendisinden fazla ücret alındığını, ancak sürücünün bunu iade etmediğini söyledi.