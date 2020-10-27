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    Esenyurt'ta sosyal mesafesiz sokak eğlencesi

    Salgına rağmen bir araya gelen onlarca kişinin sokağı kapatıp eğlence düzenlediği o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 13:56
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    Esenyurt'ta sosyal mesafesiz sokak eğlencesi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç Hürriyet Mahallesi'nde bir araya gelen grup, yolu kapatıp sokak eğlencesi düzenledi.

    Koronavirüs salgınını dikkate almayarak saatlerce eğlenen grup, maske ve sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

    O ANLAR KAMERADA

    Kol kola girip halay çeken vatandaşların o anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Esenyurt ta sosyal mesafesiz sokak eğlencesi #1

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