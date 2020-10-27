Esenyurt'ta sosyal mesafesiz sokak eğlencesi
Salgına rağmen bir araya gelen onlarca kişinin sokağı kapatıp eğlence düzenlediği o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 27.10.2020 - 13:56
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç Hürriyet Mahallesi'nde bir araya gelen grup, yolu kapatıp sokak eğlencesi düzenledi.
Koronavirüs salgınını dikkate almayarak saatlerce eğlenen grup, maske ve sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.
O ANLAR KAMERADA
Kol kola girip halay çeken vatandaşların o anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.