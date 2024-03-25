Eskişehir'de 100 bin liralık tadilat malzemesi çalan 3 kişi tutuklandı Eskişehir’de 100 bin TL değerindeki tadilat malzemesini çalan ve jandarma ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Eskişehir'de 100 bin liralık hırsızlık, emniyet güçlerini harekete geçirdi..

Odunpazarı ilçesinde bulunan Kanlıpınar Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Tadilat malzemesi çaldılar

Bir iş yerine girerek piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 130 metre kablo, 1 adet jeneratör, 4 adet matkap, 3 adet elektrikli testere ile çeşitli tadilat aletlerini çalan 3 şüpheli, ekiplerin çalışmaları sonucunda tespit edildi.

Hırsızlar sanayi sitesinden çıktı

Jandarma ekiplerinin detaylı incelemeleri sonucunda, şüpheli 3 şahsın sanayi sitesinde iş yeri sahibi olduğu, kendilerine tamir amacıyla bırakılan araç ile olayı gerçekleştirdiği ve çaldıkları malzemeleri kendi ikametlerine sakladıkları tespit edildi.

3 kişi tutuklandı

Şahısların yakalanması amacıyla jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayda çalınan malzemelerin tamamı şüphelilerin evinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)