Eskişehir'de 50 yıl sonra evine elektrik gelince gençleşti

50 yıl boyunca elektriksiz evde yaşayan 95 yaşındaki kadın, elektriğin gelmesi ile yıllardır beklediği ışığa kavuştu. Yaşlı kadın, hayatının kolaylaştığını söyledi.

Eskişehir’de Hesna Usu, yarım asırdır elektriksiz bir evde hayat sürüyordu.

2017 yılında yapılan bir haber sonrası dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın talimatları ile Hesna Nine o çok beklediği ışığına kavuştu.

3 YILDA HAYATI KOLAYLAŞTI

Aradan geçen 3 yılda hayatı da kolaylaşan Hesna Nine'den mutlusu yok. Elektriksiz yaşadığı dönemde yemekleri bozulan Usu, artık yemelerini buzdolabında koruyor.

HER GÜN KURAN-İ KERİM DİNLİYOR

Çamaşırlarını da artık makinada yıkayan 95 yaşındaki Hesna Nine, televizyonda da her gün Kur’an-ı Kerim dinliyor.

"TELEVİZYON GELİNCE DAHA DA GENÇLEŞTİM"

Elektriğinin gelmesiyle değişen hayatını anlatan Hesna Usu, mutluluğunu şöyle ifade etti:

"Benim gazetecilerim geldi, ‘Burada ışığın yok mu?’ dedi. Yok deyince ‘Sen karanlıkta nasıl oturuyorsun?’ dediler. Vermeyince ne yapayım? Artık buzdolabında öte berim var. Fırında güzel böreklerim var. Çamaşır makinem geldi, onda güzel çamaşırım yıkanıyor. Bulaşık makinesinde hiç yorulmadan bulaşıklarımı yıkıyorum. Koyuyorum makineye, oturup dua ediyorum. Yemeklerimi bozuk yedim, ondan hasta oldum. Bana nasıl kullanılacağını gösterdiler. Şimdi onların gösterdiği gibi kullanıyorum. Televizyonum gelince daha gençleştim. Dinlemeye gidiyorum. Allah razı olsun herkesten. Kur’an-ı Kerim dinliyorum. Namazımı kıldıktan sonra bakıyorum, dinliyorum hepsini. Çok şükür Allah’ıma, çok memnunum."













