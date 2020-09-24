Eskişehir’de apartman görevlisi çift koronaya yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı

Koronavirüs testi pozitif çıkan apartman görevlisi çiftin sağlık durumları iyiye giderken, 500 kişinin 14 gün boyunca karantinada kalacağı öğrenildi.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde 120 dairenin bulunduğu 5 bloğa bakan apartman görevlisi çiftte görülen belirtiler üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çiftin hafif koronavirüs belirtileri nedeniyle evde tedavi görmesine karar verdi. Filyasyon ekibi tarafından da apartman görevlilerinin temaslı olabileceği kişilerle ilgili inceleme yapıldı.

500 KİŞİ KARANTİNADA

Apartman görevlisi çiftin görev yaptığı 5 bloktaki 120 dairede yaşayan yaklaşık 500 kişiyle temaslı olabileceği değerlendirilerek Eskişehir İl Pandemi Kurulu kararınca 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri dün gece tüm dairelere karantina kararını bildirdi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 5 bloğun apartmanlarına güvenlik şeritleri çekilerek giriş-çıkışlara kapatıldı.

Ayrıca polis ekiplerince daireler tek tek gezilerek karantinayı ihlal edip evden ayrılan olup olmadığı kontrol edildi.

“YÖNETİCİ ÇİFTİN SAĞLIK DURUMU İYİ”

5 bloklu apartmanların yöneticilerinden Okan Süzbir, apartmanlarda henüz başka bir vaka tespit edilmediğini ifade ederek, “İlk önce apartman görevlimizin eşine yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bir gün sonra bizim apartmana bakan görevlimizde pozitif çıkınca karı-koca tedbir amacıyla karantinaya alındı. Şu anda kendi evlerindeler ve sağlık durumları iyi. Bizim de tedbir amacıyla 5 bloğu karantinaya aldılar. Toplamda 5 blokta, 120 dairede yaşayan 500 kişi var. Şu anda sitede başka bir pozitif vakamız yok, herkes gayet sağlıklı.” dedi.

“HERKES ÇOK İLGİLENİYOR”

Görevlilerin kendileriyle gayet iyi bir şekilde ilgilendiğini aktaran Süzbir, “Belirti görülmesi halinde hemen haber vereceğiz. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gelip bakacaklar. Tepebaşı Belediyesi hemen geldi ve blokları dezenfekte etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri girişlere güvenlik şeritlerini çekti. Herkes çok ilgileniyor, inşallah başka bir pozitif vakamız çıkmaz. Bugünleri de sağ salim atlatırız.” diye konuştu.

VEFA GRUPLARI İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK

Karantinaya alınan yaklaşık 120 daire için Tepebaşı Kaymakamlığı Vefa Destek Grupları'nı görevlendirdi. Apartmanlarda kalan yaklaşık 500 kişinin ihtiyaçlarının da bu ekiplerin karşılayacağı belirtildi.