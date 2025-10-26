Eskişehir'de 'Cumhuriyet Fotoğrafı' etkinliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

AKROBASİ UÇUŞU VE TORUNLA GÖSTERİ

Profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, 5 yaşındaki torunu Pars Şener ile birlikte “Husky A1-B” tipi çift kişilik uçakla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

HİLAL VE YILDIZ OLUŞTURDULAR

Öztürk’ün uçuşunun ardından, ellerinde Türk bayrakları bulunan Eskişehir ve çevre illerden gelen yüzlerce katılımcı, tesisin apronunda hilal ve yıldız görüntüsü oluşturmak için dizildi.

Bayrağın yıldızını Türkiye’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in “Yeni Menekşe” adlı uçağı oluşturdu. Etkinlik, dronla havadan da görüntülendi.

Şener, cumhuriyetin 102’nci yılını kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirterek, etkinliğin geleneksel hale geldiğini ve tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ettiğini söyledi.

Organizasyon, Şener’in gösteri uçuşu, imza programı ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.