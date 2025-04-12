İHA

Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Murat Çataldaş, bağırsak fıtığı nedeniyle daha önce iki kez ameliyat olmuştu. Şikayetleri tekrar eden Çataldaş, tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu ve yapılan muayenelerin ardından yatış verildi.

Ancak, hastanede yaşanan bir karışıklık sonucu Murat Çataldaş, safra kesesi ameliyatına alınmak üzere hazırlanıyordu. Bu duruma şaşıran ve endişelenen genç adam, babasını arayarak durumu bildirdi. Gözyaşlarını tutamayan Murat Çataldaş’ın çığlıkları üzerine, babası Şaban Çataldaş hastaneye koştu. Baba Çataldaş, doktorları uyararak büyük bir yanlışlık olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde, evrak karışıklığı nedeniyle yanlışlıkla safra kesesi ameliyatı için hazırlanan Murat’ın, bu hatadan son anda kurtulduğu anlaşıldı.

"BABAM YETİŞTİ VE BENİ KURTARDI"

Murat Çataldaş, "Apandisit için iki kez ameliyat oldum, yanlışlıkla safra kesesinden de olacaktım. Babam yetişti ve beni kurtardı" dedi. Yanlışlık yapan doktorla arasında herhangi bir sorun olmadığını belirten genç adam, durumu şaka ile karşılayarak, "Doktorumla aramız gayet iyi, hatta şakalaşarak 'Bu iş film senaryosuna döndü' dedi" dedi.

"OĞLUMU SAFRA KESESİ AMELİYATI İÇİN HAZIRLAMIŞLARDI"

Baba Şaban Çataldaş ise, oğlunun ameliyata hazırlanırken fark ettiği karışıklığı şöyle açıkladı: "Çocuğumun fıtık sorunu vardı, ancak dosyalar karışmış ve onu safra kesesi ameliyatı için hazırlamışlardı. Hemen durumu fark ettik, doktorlar da şaşırarak müdahale ettiler."

Bu olay sonrası, Murat Çataldaş büyük bir yanlışlıktan son anda kurtulmuş oldu.