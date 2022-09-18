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    Eskişehir'de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu

    Sivrihisar Hava Gösterileri sırasında İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono çifti, Türkiye’de ilk kez ‘kanat yürüyüşü’ gösterisi sundu.
    • 18.09.2022 - 01:34
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    Eskişehir'de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu

    Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri', Necati Artan Tesisleri'nde başladı.

    Açılışa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya ile binlerce havacılık tutkunu katıldı.

    Havacılıkta ilklerin kenti Eskişehir

    Vali Ayyıldız, gösterilerin kentte geleneksel hale geldiğini belirterek, “Eskişehir sahip olduğu 3 üniversite, nitelikli sanayi tesisleri, raylı sistemler ve havacılık sektörlerinde bir merkez olmasıyla Anadolu’nun parlayan yıldızı gibidir. Üzerinde bulunduğumuz bu tesisler ve bu etkinlik de Eskişehir’in sportif havacılık konumunda da önemli bir konumda olduğunu bize göstermektedir. İlk uçuşu 29 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilen, Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk teknisyenlerince üretilen, temel eğitim ve savaş uçağı dönüşümü arasında tüm eğitim kademelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan Türk başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş’un üretimi, havacılık tarihi yönünden ilklerin şehri olan Eskişehir’de TUSAŞ tarafından yapılmıştır. Türkiye’de bir ilk olan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin bu sene 7’ncisini düzenlemiş olduğu artık gelenekselleşen bu organizasyonu, ülkemizde sportif ve genel havacılığın gelişmesine katkı sağlaması açısından kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu.

    Eskişehir'de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu - VİDEO

    Semin Öztürk Şener havada kalp çizdi

    DHA'nın haberine göre; konuşmaların ardından hava gösterileri, Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibiyle başladı. Çoklu atlayış yapan paraşütçülerin havadaki gösterisi, ilgiyle izlendi. Hemen ardından havalanan, Türkiye’nin ilk ve tek kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de yaklaşık 10 dakikalık gösterisini sundu. Uçuşu sırasında gökyüzünde kalp çizen Öztürk’ün gösterisi, büyük beğeni topladı. 'Sivrihisar Hava Gösterileri' için yurt dışından gelen 4 akrobasi pilotu, birlikte havalanarak ‘4 kol uçuşu’ yaptı. Yan yana uçuş yapan pilotların gösterisi ile helikopter şovu, ilgiyle izlendi. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte gösterileri izleyenler, şemsiyeler kullanarak güneşten korunmaya çalışırken, yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının nefes kesen gösterilerini de cep telefonlarıyla kaydetti.

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #1

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #2

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #3

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #4

    Kanat yürüyüşüyle nefes kestiler

    İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono çifti, Türkiye’de ilk kez ‘kanat yürüyüşü’ gösterisi sundu. Evli ve 2 çocuk sahibi çift, apronda uçuş hazırlıkları yaparken, izleyenler de alkışlarıyla destek verdi.

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #5

    Havalanan 1943 model akrobasi uçağını Emiliano Del Buono uçururken, eşi Danielle Del Buono ise havada kanatların üzerinde yürüyüp, akrobasi hareketleri yaptı. Uçağın ters döndüğü anlarda da kanatlarda yürüyüşünü sürdüren Danielle Del Buono, izleyenlerden büyük ilgi gördü. Gösterinin son bölümde ise Danielle Del Buono, Türk bayrağı açtı.

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #6

    Uçağın iniş yapmasının ardından seyircileri selamlayan çift, alkış topladı. Çift ile fotoğraf çektirmek isteyenler, birbirleriyle yarışırken, imza almak isteyenler ise pilotların çadırı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #7

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #8

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #9

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #10

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #11

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #12

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #13

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #14

    SoloTürk'ten nefes kesen gösteri

    'Sivrihisar Hava Gösterileri'nin ilk günü, Hürkuş ve SoloTürk gösterileriyle tamamlandı.

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #15

    Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 uçağıyla SoloTürk, Eskişehir semalarında nefes kesen gösteri sundu. Gösteriyi ilgiyle izleyenler, cep telefonlarının kameralarıyla da görüntü çekti.

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #16

    'Sivrihisar Hava Gösterileri', yarın yapılacak 35 uçuş ve akrobasi gösterileriyle tamamlanacak.

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #17

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #18

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #19

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #20

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #21

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #22

    Eskişehir de havacılık gösterisinde kanatta yürüyüş şovu #23


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