Eskişehir'de hızlı trende yangın tatbikatı film sahnelerini aratmadı

Eskişehir'de hızlı tren içerisinde yolcuları ile birlikte yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Makyaj kullanılması ve görselliğin üst düzeyde olması sebebiyle tatbikat film sahnelerine benzetildi.

Eskişehir Tren Garı’nda İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde kurtarma ekiplerini tecrübelendirmek amacıyla ‘Yangın Tatbikatı’ yapıldı.

Hızlı tren hattında tünel içindeki hızlı trende çıkan yangının canlandırıldığı ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan tatbikat, Eskişehir İl Afet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Tatbikat, kurtarma sahneleri, makyajları ve senaryosuyla takdir topladı.

309 yolcuyla gerçekleştirildi

Geniş kapsamlı tatbikatta senaryo gereği Ankara’dan Eskişehir’e gelen Yüksek Hızlı Tren’de tünelde bulunduğu esnada yangın çıktı. Trende 309 yolcu bulunurken bu yolcuların 11’i ağır yaralı olarak sedyelerle trenden tahliye edildi. Kazadan etkilenen fakat hafif yaralı olarak kurtulan 298 yolcu ise yönlendirmelerle tatbikat alanından tahliye edildi.

Tatbikatta çıkarılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, trende mahsur kalan yolculara AFAD ekiplerinin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT ve İz Derneği'nden 84 sivil toplum kuruluşu üyesi yardımcı oldu.





Tatbikatta birçok ekip görev aldı



Eskişehir Tren Garı’nda yapılan tatbikatta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden 5 araç ve 26 personel, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden 9 araç ve 39 personel, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden 5 araç ve 18 personel, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerinden 2 araç ve 12 personel, TCDD Eskişehir Gar Müdürlüğü’nden 70 personel, Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT ve İz Derneği’nden 84 STK görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracı ve 249 personel ile birlikte 309 AFAD Gönüllüsü yer aldı.

Yüksek Öğretime Geçiş sınavı sebebiyle alana gelen ekiplerin siren kullanmadığı tatbikatta yaralıların makyajları Gazi Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından yapıldı. Tatbikata, Vali Yardımcısı Soykan'ın yanı sıra AFAD Eskişehir Müdürü Recep Bayar ve Eskişehir Gar Müdürü Süleyman Hilmi Özer ile diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir'de hızlı trende yangın tatbikatı film sahnelerini aratmadı - Video





"İlgili birimlere anında haber verildi"

İHA'nın haberine göre, tatbikat hakkında açıklama yapan Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, katılan ekiplere başarılarından dolayı teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Soykan tatbikat hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Tatbikat için hep beraber içeriye geçtik. Yangın başladı. Bütün ekipler beraberce yangın başladıktan sonra AFAD’a ihbar yapıldı gar müdürlüğü tarafından. İlgili birimlere anında haber verdi. Saydığımız birimler burada toplandılar. Işıklandırmayla beraber içeriye geçiş oldu. Yangın alanına hep beraber gidildi. Önce itfaiye ekipleri geçti TCDD’nin araçlarıyla beraber. Peşinden de diğer ekipler geçti. Yaralılar içerden tahliye edildi. 2 yaralımız tripod ile yukarıya direk çıkarıldı vinç şekliyle. Diğerleri de taşınarak çıkarıldı."





“Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu”

"11 yaralımız var diğerleri hafif yaralı şeklinde burada müdahaleleri yapıldı. Bu şekilde tatbikatımız devam ediyor. Bu bir tatbikattır. Tabi ki eksikler olabilir. O eksikleri de not alıyor arkadaşlarımız. Gerçek olduğunda en az hatayla bu işi sonuçlandırmaya çalışacağız. Arkadaşları ben tebrik ediyorum. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapmışlar. Gönüllülerimiz ve özellikle sivil toplum kuruluşları kurtarma ekiplerimiz ciddi anlamda bu çalışmayı yapmışlar. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu. Çok teşekkür ediyorum bu tatbikatta emeği geçenlere.”



