Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişiye maske cezası

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi serbest bırakılırken, zanlılara maske takmadıkları için 5 bin 400 lira ceza kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karageyikli Mahallesi Akçaören mevkiinde bulunan "Roma yerleşimi ve nekropolü" olarak tescilli 1. derece arkeolojik sit alanında bazı kişilerin kaçak kazı yaptıkları ihbarını aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Bölgeye giden ekipler, 6 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASKE CEZASI KESİLDİ

Öte yandan şüphelilere, koronavirüs ile mücadele tedbirlerine aykırı davranıp maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 5 bin 400 lira idari ceza uygulandı.