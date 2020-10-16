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    Eskişehir'de karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı

    Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada olması gereken şahıs, otomobiliyle drift yaparken bekçiler tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 16.10.2020 - 10:22
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    Eskişehir'de karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı

     

    Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, Sazova Mahallesi’ndeki yeni Eskişehirspor Stadyumu'nun otoparkında otomobille drift yapıldığını tespit etti.

    Cep telefonu kamerasıyla drift anları kaydedilirken, polis ekiplerince 'şok' uygulama yapıldı.

    KARANTİNAYA UYMADI

    Drift yapan D.D., suçüstü yakalandı. Yapılan inceleme sonucu D.D.’nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.D.’ye, karantina sürecinde evinde olmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira, otomobille drift yaptığı için ise 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 9 bin 291 lira idari para cezası kesildi.

    D.D.’nin ehliyetine 2 ay süreyle el koyulurken, araç da 2 ay trafikten menedildi ve çekiciyle otoparka götürüldü.

    Eskişehir de karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı #1

    Eskişehir de karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı #2

    Eskişehir de karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı #3

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