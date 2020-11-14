Eskişehir'de korona tedbirlerini hiçe sayan 68 kişiye para cezası

Saat 22.00’den sonra açık olduğu tespit edilen eğlence mekanındaki 68 kişiye, 'sosyal mesafe kuralını ihlal'den 214 bin 200 lira ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle saat 22.00’de kapanması gereken eğlence mekanının saat 23.30 sıralarında da açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde bulunan mekana giden polis ekipleri, içeride eğlenen 68 kişi olduğunu belirledi.

214 BİN LİRA CEZA

Kimlik kontrolü yapılan 68 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamsında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 214 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İş yeri hakkında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığına ilişkin tutanak hazırlandığı sırada, eğlence merkezinde çalışan U.T. de 'görevlilere görevini yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından gözaltına alındı. İşletme sahibi A.A. da gözaltına alınarak, Çarşı Polis Merkezi’ne götürüldü.

ADLİ İŞLEM UYGULANDI

İşletmeci ve iş yeri hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere uymamak’ suçundan adli işlem yapıldı. U.T. ve A.A. hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnmek', 'tehdit', 'hakaret' ve 'iftira’ suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.