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    Eskişehir'de Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu

    Eskişehir'de Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan 3. Lig Play-off final maçında bilet sıkıntısı nedeniyle turnikelerde sosyal mesafe unutuldu.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 05:35
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 05:36
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    Eskişehir'de Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu

    Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında TFF 3. Lig Play-off finali gerçekleşti.

    Maçın girişinde yaşanan bilet sıkıntısı taraftarlara sosyal mesafeyi unutturdu.

    ''ISPARTA DIŞARIDA''

    Isparta 32 Spor yönetimi tarafından TFF’ye verilen listedeki isimler ile bilet ve kimlikte yazan isimlerin uyuşmazlığından dolayı stadyuma girişte gerginlik yaşandı.

    Ellerindeki biletlerle kapıda kalan taraftarlar, polis ekipleriyle ve TFF yetkilileriyle sözlü tartışma yaşadı. Öfkeli taraftarlar turnike kapısında ‘Isparta dışarıda’ sloganları attı. Bir süre devam eden gerginliğin ardından bir kulüp yetkilisi olaya müdahale etti.

    Kulüp yetkilisinin sorunu çözmesiyle elinde bileti olan taraftarlar stadyuma alındı. Bileti olmayan taraftarlar ise turnikelerden uzaklaştırıldı. Yaşanan gergin anlarda sosyal mesafenin unutulduğu gözlendi.

    Eskişehir de Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu #1

    Eskişehir de Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu #2

    Eskişehir de Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu #3

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