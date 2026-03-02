Eskişehir'de polisten kaçan motosikletliye 436 bin lira ceza

Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletinin plakasını bezle kapatarak seyir halinde bulunan K.Ö.'yü durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, takip sonunda Sakarya-2 Caddesi'nde yakalandı.

436 BİN LİRA CEZA

Ehliyetsiz olduğu belirlenen K.Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, dur ikazına uymamak ve tehlikeli şerit değiştirme maddelerinden toplamda 436 bin lira para cezası uygulandı.