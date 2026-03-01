Eskişehir’de indirim yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu

Bir beyaz eşya ve elektronik mağazasının başlattığı kampanya, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler cadde boyunca metrelerce kuyruk oluşturdu.
Eskişehir’de Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağaza, kampanya kapsamında çeşitli ürünlerde indirime gitti.
İndirim haberini alan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanarak sıraya girdi. Kuyruğun cadde boyunca uzadığı görüldü.
CADDEDE YOĞUNLUK ARTTI
Oluşan kalabalık nedeniyle cadde üzerindeki yaya trafiği arttı, zaman zaman ilerlemekte güçlük yaşandı.
Öte yandan, sıra nedeniyle zaman zaman gerginlikler yaşandığı, mağaza yetkililerinin ise durumu kontrol altına almak için müdahalede bulunduğu gözlendi.
Kampanyanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)