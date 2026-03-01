Van'da ahırda meydana gelen yangında 67 küçükbaş hayvan telef oldu

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Köprüağzı Mahallesi'nde ikamet eden Fehmi Kardaş isimli bir vatandaşa ait olan ahırda yangın meydana geldi.

Nedeni bilinmeyen çıkan yangında dumanların ve alevlerin arasında kalan 67 küçükbaş hayvan ve 1 inek telef olurken, ahırda ise maddi hasar oluştu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde ahırda başlayan yangını, ahır sahiplerinin yangını fark etmesiyle bölgeye itfaiye, ekipleri sevk edildi.

Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

68 HAYVAN TELEF OLDU

Yangın nedeniyle ahırda dumanların ve alevlerin arasında kalan 30 koyun ve 37 kuzu ile 1 inek telef oldu.

Olayın ardından bölgeye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışması başlattı.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Fehmi Kardaş, yetkililerden yardım bekliyor.