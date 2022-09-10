Arkadaşlarının boğulduğu Porsuk Çayı’nda yüzen çocuklar, “Bizden hızlısı mezarda” diyerek rahat tavırlar sergiliyor. Çevredekilerin uyarılarını dikkate almayan çocuklar, saatlerce sudan çıkmıyor.

Eskişehir’de sıcaktan bunalan çocuklar, kendilerini Porsuk Çayı’na attı.

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk, dakikalarca suda yüzdü.

Tabelayı dahi sökmeye çalıştılar

Geçtiğimiz ay yine Porsuk’a atlayan 14 yaşındaki arkadaşlarının boğularak hayatını kaybetmesi bile, çocukları durduramadı.

Çevre sakinleri, çocukların suya girmenin tehlikeli olduğunu belirten tabelayı dahi sökmeye çalıştığını iddia etti.

“Bizden hızlısı mezarda”

Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da poz veren çocuklar, “Biz yüzmeyi burada öğrendik, alt kısımların bazı yerleri bataklık, bazı yerleri ise beton. Yosunlar da bize engel olamıyor. Bizden hızlısı mezarda.” dedi.

İHA’nın haberine göre akrobatik hareketler sergileyerek suya atlayan çocuklar, adeta hayatları pahasına yüzerek oyun oynadı.

Eskişehir’deki Porsuk Çayı’nda çocukların tehlikeli oyunu VİDEO

“Burada arkadaşlarından biri boğuldu”

Çocukların suya atladığı bölgede devamlı balık tutan Muammer isimli vatandaş, “Her gün 7-8 defa buraya giriyorlar. Uyardığımızda bize küfrediyorlar. Karşıdan polis, zabıta kovalıyor sudan çıkıyorlar ama geri giriyorlar. Bataklık olduğu için defalarca ikaz ediyoruz.” dedi.

“Kurtulma şansın asla yok”

Bölgede balık tutan Yunus Soydan ise suyun altının bataklık olduğunun altını çizerek, “İki hafta önce burada arkadaşlarından birisi boğuldu. O da bunlardandı, belki kardeşleri bile olabilir. Sürekli buradayız, defalarca uyarmamıza rağmen girmeye devam ediyorlar. Tabelada da ‘Suya girmek yasaktır boğulma tehlikesi’ yazıyor, buranın altı bataklık. Ayağınız bataklığa değdiğinde kurtulma şansın asla yok.” ifadelerini kullandı.