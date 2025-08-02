Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda su seviyesi azaldı

Türkiye, en kurak yaz mevsimini yaşıyor.
Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması ve yağmurun yağmaması nedeniyle özellikle büyük su kaynakları alarm veriyor..
Bir üzücü haber de Eskişehir'den geldi.
Kentin en bilinen noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı.
SU SEVİYESİ AZALDI
Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi.
Porsuk Çayı’nın boş yatağı görenleri hayrete düşüren ilginç manzara dron ile görüntülendi.