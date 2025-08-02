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Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda su seviyesi azaldı

Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda gözle görülür şekilde azalan su seviyesi görenleri hayrete düşürdü.

İHA İHA
02.08.2025 19:40

Türkiye, en kurak yaz mevsimini yaşıyor.

Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması ve yağmurun yağmaması nedeniyle özellikle büyük su kaynakları alarm veriyor..

Bir üzücü haber de Eskişehir'den geldi.

Kentin en bilinen noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı.

SU SEVİYESİ AZALDI

Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi.

Porsuk Çayı’nın boş yatağı görenleri hayrete düşüren ilginç manzara dron ile görüntülendi.

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