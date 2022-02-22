Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin azmi ile evlat nöbetinde 35'inci buluşmanın gerçekleştirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesi, Diyarbakır’da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor.

EVLAT NÖBETİ'NDE 35'İNCİ BULUŞMA GERÇEKLEŞECEK

Böylelikle sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 'Evlat Nöbeti'nde 35'inci buluşma gerçekleştirilecek.

SÜLEYMAN SOYLU: DİYARBAKIR ANNELERİ'NİN AZMİ, BİR BULUŞMA DAHA GERÇEKLEŞTİRİYOR

Buluşmanın müjdesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi:

"Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor: Evlat Nöbetinde 35. Buluşma... Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, BU TOPRAKLARDAN Sİ-Lİ-NE-CEK"

2022'DE TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Öte yandan, 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi.