Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Coşkun ailesinin de evlat hasreti son buldu.

15 Eylül 2019'da Erzurum'un Horasan ilçesinden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Mehmet Emin Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken, 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu İbrahim için, evlat nöbetine katıldı.

İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

6 yıldır terör örgütünün elinde olan 25 yaşındaki İbrahim için güvenlik güçlerinin bir süredir yaptığı ikna çalışmaları sonuç verdi. İbrahim Coşkun, dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Oturma eylemini sürdüren Mehmet Emin Coşkun ile eşi Safiye Coşkun, dün gece oğlunun terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini aldı.

6 YILLIK EVLAT HASRETİ SONA ERDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İbrahim Coşkun, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesiyle buluşturuldu.

Duygulu anların yaşandığı buluşmada, 6 yıl aradan sonra oğlunu gören anne Safiye ve baba Mehmet Emin Coşkun, çocuklarına sarılarak uzun süre hasret giderdi.

19 AİLE EVLADINA KAVUŞMUŞ OLDU

Coşkun ailesinin de oğulları İbrahim'e kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 19'a yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma'ya sarılıp, sevinç gözyaşı dökmüştü.