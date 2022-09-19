Emlak sitesindeki 25 metrekarelik ev sosyal medyada gündem oldu. Ev sahibinin söz konusu ev için 3 bin 500 TL kira istemesi ise tepkilere yol açtı.

Son yıllarda konutlardaki fahiş fiyat artışlarının yanı sıra durumu fırsat bilenler de gündem olmaya başladı.

Emlak sitelerinde yer alan ilanlar, konut arayan vatandaşlar tarafından inceleniyor.

Yüksek fiyatların istendiği evler ise kimi zaman sosyal medya kullanıcılarının da radarına takılıyor.

25 metrekarelik ev 3 bin 500 TL

Son olarak İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, yaklaşık 25 metrekare olan bir oda için ev sahibinin 3 bin 500 lira kira istemesi gündem oldu.

İlanı görenler, sosyal medya hesabından tepki göstererek kiranın fazla olduğunu dile getirdi.

Eyüpsultan'da ev sahibi 25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi ViDEO

"Çok masrafa girdik"

Tepkilerin odağındaki ev sahibi Veli Budanmış, odanın eski halinin kötü olduğunu, o şekilde zaten kiraya verilemeyeceğini belirterek, "Burası 25 metrekare, mutfak, tuvalet ve bir odası var. Boya badana yaptırdık, çok masrafa girdik." dedi.

"Emlakçının direkt koyacağını bilemedim"

Emlakçının ilanı erken vermesi nedeniyle odanın bakımsız, kötü halde göründüğünü ifade eden Veli Budanmış, "Oda 15 gündür ilanda. Resimleri emlakçı çekti. Kendisine 'Bu şekilde çekiyorsun ama ben tamirata sokacağım burayı' dedim. Sosyal medyaya düştüğünden haberim yok. Eski hali evet kötü ama ben emlakçının direkt koyacağını bilemedim. O şekilde zaten verilmezdi. Genelde tek kişi için arıyorlar, onlara da ağır geldiği için tutmadılar. Şimdiye kadar 5 kişi aradı. Depo için isteyen de oldu. Biri, 'Kedi besleyeceğim' dedi, ona vermedim." dedi.

"Bir kişiye burası ağır gelir"

Odaya boya badana yapıldıktan sonra 15 bin lira masrafı olduğunu belirten Budanmış, "Burası 25 metrekare var. Mutfak, tuvalet ve bir odası var. Dürüst olmak lazım 3 bin 500 diyoruz ama bekar olduğu için en az 3-4 kişi kalacak, bir kişiye burası ağır gelir. Temiz, düzgün biri olursa 2 bin 500 TL'ye de veririz." diye konuştu.

"Bir aile zorunlu olursa bu odada kalabilir"

Ev sahibi Budanmış, kendisinin de böyle yerlerde çok kaldığını, mutfağa çay ocaklarındaki gibi havalandırma sistemi kuracağını, pencere ve kapıları boyayacağını anlattı.

DHA'nın aktarımına göre; Budanmış, bir ailenin bile zorunlu olursa bu odada kalabileceğini belirtti.