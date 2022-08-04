Fahrettin Altun: KPSS'de herhangi bir hak kaybı olmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS sonucu geçerlilik süresine dair açıklamalarda bulundu.

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiaları Türkiye'nin şu anki gündeminde yer alıyor.

Konuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devletin tüm kurumları el koyarken farklı kollardan araştırma ve soruşturmalar devam ediyor.

" 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak"



İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun KPSS sonucu geçerlilik süresine dair yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.



