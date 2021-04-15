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Fahrettin Altun şehidin ailesine başsağlığı diledi

Fahrettin Altun şehidin ailesine başsağlığı diledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için "Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı" dedi.