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    Fahrettin Altun şehidin ailesine başsağlığı diledi

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için "Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı" dedi.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 00:34
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    Fahrettin Altun şehidin ailesine başsağlığı diledi

    Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yapılan roketli saldırıda 1 askerimiz şehit düştü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehidin ailesine başsağlığı diledi:

    "MEKANI CENNET OLSUN"

    "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"

     

    Fahrettin Altun şehidin ailesine başsağlığı diledi #1

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