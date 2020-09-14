Fahrettin Altun'dan, şehit Astsubay Sinan Aktay paylaşımı

Şehit Sinan Aktay'a Allah’tan rahmet dileyen Altun, terör destekçilerine gereken cevabın en sert şekilde verileceğinin altını çizdi.

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında düzenlenen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit oldu.

Şehit Astsubay Sinan Aktay, düzenlen törenle memleketi Konya'ya uğurlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aktay'a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"CEVAP EN SERT ŞEKİLDE VERİLECEK"

"Hakkâri’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir."