Fatih Portakal'dan istifa sonrası ilk açıklama

İstifa sonrası Fatih Portakal sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak "Siz veda ederken, çalıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

Yıllardır FOX TV Ana Haber spikeri görevinde bulunan bu kulvarda da reytinglerde birinci sıradaki yerini kimseye kaptırmayan gazeteci Fatih Portakal'dan kendisini sevenlere üzücü haber geldi.

Dün geceden itibaren birçok gazetecinin "Fatih Portakal istifa etti" iddialarına FOX TV'den resmi açıklama geldi.

Kanaldan yapılan açıklamada Fatih Portakal'ın istifası doğrulandı.

FOX TV'in emeklilik açıklamasının ardından Fatih Portkal'dan da ilk açıklama geldi...

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

FOX TV'in emeklilik açıklamasının ardından Fatih Portakal sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak "Siz veda ederken, çalıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum" dedi.

NE YAPMAK İSTİYORUM SORUSUNUN CEVABINI ARADIM

Fatih Portakal ilk açıklamasının devamında da şunları ifade etti:

"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.



Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."







