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    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü

    Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.
    • AA
    • 07.11.2020 - 03:49
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    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü

    Lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'un iki yakasını bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, turuncu renkle ışıklandırıldı.

    Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Her Çocuk Bir Kahraman" sloganı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.

    LÖSEMİ HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN HAZIRLANDI

    Etkinlikler kapsamında lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de turuncu renge büründü.

    Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma, gün ağarıncaya kadar sürecek

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü İZLE

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü #1

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü #2

     

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