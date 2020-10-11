Fatih-Taksim seferini yapan otobüste sosyal mesafe unutuldu
Korona nedeniyle sınırlı sayıda yolcu alınması gereken otobüste, yolcular ayakta duracak yer bulmakta zorlandı.
- İHA
- 11.10.2020 - 09:53
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi için yolcu sayısına sınırlama getirilmişti.
Kuralların yer yer hiçe sayıldığı toplu taşıma araçlarında yaşanan kalabalık ise kameralara yansıdı.
ADIM ATACAK YER KALMADI
Cuma günü akşam saatlerinde Taksim-Fatih arası sefer yapan otobüste vatandaşlar ayakta duracak yer bulmakta zorlandı. Vatandaşların maskelerini taktığının gözlendiği otobüste, mesafe kurali dikkate alınmadı.
Fatih-Taksim seferini yapan otobüste sosyal mesafe unutuldu ViDEO