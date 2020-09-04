Fatih'te, farklı günlerde aynı döviz bürosuna toplam 100 bin liralık sahte altın satan yaşlı adam yakalandı. Altınları sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih Hobyar Mahallesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana gelen olayda, büroya gelen 64 yaşındaki Akif D. elindeki altınları bozdurmak istedi.

Döviz bürosu çalışanı, altınları özel solüsyona batırıp kontrol etti ve altınların sahte olmadığını gördü. Bunun üzerine altınları alarak parasını verdi.

Aynı şahıs, sonraki günlerde yine aynı yere gelerek elindeki altınları bozdurmaya devam etti. Her seferinde altınları kontrol eden çalışan, herhangi bir sorun çıkmadığı için altınları almaya devam etti.

PARA OLMADIĞI İÇİN 5 TAM ALTINI SATAMADI

Akif D., 31 Ağustos tarihinde aynı döviz bürosuna tekrar geldi. Elindeki 5 adet tam altını çalışana veren şahıs, onları da bozdurmak istediğini söyledi. Ancak çalışan elinde altınları karşılığında verecek parasının kalmadığını ve elindekileri bozdurmak üzere Kapalıçarşı'ya gideceğini söyledi.

Şahsın farklı günlerde getirdiği toplam 31 adet tam altını alarak Kapalıçarşı'ya giden büro çalışanı, orada büyük bir şok yaşadı. Altınları bozdurmak istediği yer, bu altınların Darphane çıkışlı olmadığını, 3 boyutlu kaplama yöntemiyle hazırlandıkları ve dışının altın içlerinin ise gümüş olduğunu söyleyince E.O. döviz bürosuna dönerek şahsı beklemeye başladı, ancak adam geri gelmedi.

Fatih'te 100 bin liralık sahte altın bozduran dolandırıcı VİDEO





ÜZERİNDEN 40 ADET SAHTE ALTIN ÇIKTI

Olaydan bir gün sonra, döviz bürosu çalışanı, Akif D.'yi karşı kaldırımda gördü. Çalışan bunun üzerine vakit kaybetmeden polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 adet sahte altın ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

100 BİN LİRALIK SAHTE ALTIN BOZDURDU

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akif D., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan döviz bürosu çalışanı E.O.'nun, yaşlı adamın getirdiği altınlara toplam 100 bin 440 TL ödediği öğrenildi.