Dolar
7.4726
0.3208%
Euro
8.8544
0.5564%
Altın
1940.33
-0.3016%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
466.23
0.0139%
Bitcoin
77551.32
-0.0852%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Fatih'te otobüsün altında mahsur kalan şahıs kurtarıldı

    Tur otobüsünün altına girmek isterken mahsur kalan yabancı uyruklu şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 13:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'te otobüsün altında mahsur kalan şahıs kurtarıldı

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahllesi'nde, park halindeki bir tur otobüsünün altına giren yabancı uyruklu bir kişi, olduğu yerde sıkışarak mahsur kaldı.

    Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

    UZUN UĞRAŞ SONUCU KURTARILDI

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri hava kompresörü ile otobüsü yerden yükselterek kurtarma çalışmasına başladı. Yerden yükselen otobüs, takozlarla sabitlenirken bir itfaiye görevlisiyle sağlık çalışanı otobüsün altına girdi.

    Sıkışan şahıs, görevliler tarafından çıkartılarak ambulansla en yakın hastaneye götürüldü.

    Fatih'te otobüsün altında mahsur kalan şahıs kurtarıldı ViDEO

    'YURT DIŞINA KAÇMA' İDDİASI

    Yabancı uyruklu şahsın, yurt dışına kaçmak için otobüsün altındaki boşluğa girmek istemiş olabileceği öne sürüldü.

    Fatih te otobüsün altında mahsur kalan şahıs kurtarıldı #1

    Fatih te otobüsün altında mahsur kalan şahıs kurtarıldı #2

    Fatih te otobüsün altında mahsur kalan şahıs kurtarıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir