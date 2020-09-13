Tur otobüsünün altına girmek isterken mahsur kalan yabancı uyruklu şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahllesi'nde, park halindeki bir tur otobüsünün altına giren yabancı uyruklu bir kişi, olduğu yerde sıkışarak mahsur kaldı.

Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

UZUN UĞRAŞ SONUCU KURTARILDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri hava kompresörü ile otobüsü yerden yükselterek kurtarma çalışmasına başladı. Yerden yükselen otobüs, takozlarla sabitlenirken bir itfaiye görevlisiyle sağlık çalışanı otobüsün altına girdi.

Sıkışan şahıs, görevliler tarafından çıkartılarak ambulansla en yakın hastaneye götürüldü.

Fatih'te otobüsün altında mahsur kalan şahıs kurtarıldı ViDEO

'YURT DIŞINA KAÇMA' İDDİASI

Yabancı uyruklu şahsın, yurt dışına kaçmak için otobüsün altındaki boşluğa girmek istemiş olabileceği öne sürüldü.