Takımlarına destek vermek amacıyla Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yerini alan taraftarlar, maçın ardından Marmaray seferlerinin bitmesiyle zor anlar yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk maçları oynanmaya başladı.

Sezona şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe, kendi evinde Ümraniyespor'u ağırladı.

Futbol özlemiyle Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, 3-3 berabere biten maçın ardından tezahüratlarla stadyumdan ayrıldı.

Seferlerin bittiğini öğrenince zor durumda kaldılar

Evlerine gitmek için Marmaray ulaşım yolunu tercih eden Fenerbahçeli taraftarlar, saat 00.00'dan sonra seferlerin bitmesiyle zor anlar yaşadı.

Söğütlüçeşme istasyonuna gelen taraftarlar, bir sefer daha bulunduğunun belirtilmesi üzerine biletlerini basarak turnikeden giriş yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından yolda kaldı: MArmaray'da ek sefer yapıldı VİDEO



Protesto ettiler

Uzun süre durakta bekleyen grup, trenin bir türlü gelmemesinin üzerine duruma tepki gösterdi.

Yaşadıkları mağduriyeti protesto eden taraftarlar, görevli tarafından ek sefer düzenleneceği söylenince rahat bir nefes aldı.

Ek seferle evlerine döndüler

DHA'nın aktarımına göre; istasyonu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ilerleyen dakikalarda belirtilen ek seferin gelmesi ile evlerinin yolunu tuttu.

















