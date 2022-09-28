Fethiye'ye gelen turistler esnafı sevindirdi

Son yıllarda kruvaziyer turizminden nasibini alamayan Muğla'nın Fethiye ilçesine Island Sky gemisi ile 61 ABD'li turist geldi.

Muğla'nın Kuşadası ilçesi Fethiye'ye gelen Bahama bayraklı 91 metre uzunluğundaki 4 bin 200 grostonluk Island Sky isimli kruvaziyer gemi, çoğunluğu ABD’li olan 61 turist getirdi.

Sabah saatlerinde Fethiye Limanı’na yanaşan Island Sky'ın ABD’li yolcularından bir kısmı kendilerini bekleyen otobüslere binerek Ölüdeniz, Kayaköy ve Tlos Antik Kenti’ni gezmeye gitti.

Turistler kordon turu attı

Yolcuların bir kısmı da Fethiye merkezinde Paspatur Çarşısı’nı gezip, kordon turu yaptı.

Yıllardır kruvaziyer turizmden nasibini alamayan Fethiye’ye, pandeminin ardından bu turizm sezonunda gelen üçüncü yolcu gemisi olduğu ifade edildi.

Fethiye’de gün boyu alışveriş yapan ve yöreyi gezen turistler akşam saatlerinde geldikleri gemi ile Antalya'ya hareket edecek..