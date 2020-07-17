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    Feza Naz hatıra paralarını Milli Dayanışma için bağışladı

    Beşinci sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ederek, üç yıldır biriktirdiği "15 Temmuz hatıra paralarını" Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlanmak üzere takdim etti.
    • AA
    • 17.07.2020 - 22:57
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    Feza Naz hatıra paralarını Milli Dayanışma için bağışladı

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankaya Mimar Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun ile babası Hakan Yoğun ve Okul Müdürü Yasin Demirci'yi kabul etti.

    15 TEMMUZ HATIRASI PARALARINI BAĞIŞLADI

    Feza Naz, üç yıldır kumbarasında biriktirdiği 15 Temmuz baskılı 152 adet 1 liralık madeni parayı, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

    Feza Naz hatıra paralarını Milli Dayanışma için bağışladı #1

    MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'A VERDİ

    Feza Naz, içinde duygularını aktardığı bir şiirin de bulunduğu bağış kutusunu Meclis Başkanı Şentop'a takdim etti.

    ŞENTOP'TAN FEZA NAZ'A 100. YIL HEDİYESİ

    Şentop anlamlı bağışından ve düşüncesinden dolayı tebrik ettiği Feza Naz'a, TBMM'nin 100. yılı için özel olarak bastırılan hatıra para ve 100. yıl hatıra pulunu hediye etti.

    Feza Naz hatıra paralarını Milli Dayanışma için bağışladı #2

    Feza Naz hatıra paralarını Milli Dayanışma için bağışladı #3

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